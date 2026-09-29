У 19 країнах Європи провели рейди у справі про шахрайство з телефонами на суму 300 млн євро

Поліція провела рейди в 19 європейських країнах у зв’язку з підозрою у шахрайстві, пов’язаному з продажем мобільних телефонів через інтернет, збитки від якого склали близько 300 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Європейської прокуратури (EPPO), інформує "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, злочинні організації продали понад 1 мільйон вживаних мобільних телефонів, видаючи їх за нові.

Зокрема, злочинна організація, як стверджується, збирала мобільні телефони зі вживаних комплектуючих у Гонконзі та Об’єднаних Арабських Еміратах, а потім відправляла їх – очищеними та упакованими як нові мобільні телефони – до Нідерландів. Згодом їх транспортували на склади в Німеччині та продавали на інтернет-майданчиках кінцевим споживачам по всьому ЄС.

З суботи по всій Європі було проведено понад 160 обшуків. Процесуальні дії проводили 1 770 співробітників поліції, податкових та митних органів у 19 країнах (Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Іспанія, Швейцарія та Нідерланди), а у Великій Британії було допитано свідка.

У результаті в Австрії, Німеччині та Іспанії було заарештовано сімох підозрюваних, зокрема двох лідерів організації.

Імовірне шахрайство також призвело до збитків для кількох країн ЄС у вигляді недоотриманого податку на додану вартість (ПДВ) на суму понад 30 млн євро.

Нагадаємо, на початку серпня у Франції набув чинності новий закон, що забороняє небажані телемаркетингові дзвінки.

Перед тим Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови попереджала, що російські спецслужби масово збирають персональні дані громадян країни з метою використання їх у шахрайських операціях.