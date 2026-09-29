Угорщина не дозволила Україні просунутися вперед з відкриттям кластерів 2 і 3

Угорщина продовжує блокувати рух України у перемовинах про вступ до ЄС, відмовляючись затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3, які б дозволили рухатися вперед з їх відкриттям.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від джерел в ЄС за результатами засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення COELA.

Угорщина поки що не підтримує відкриття кластерів 2 та 3 для України.

"Позиції держав-членів не змінилися, результати скринінгу кластерів 2 "Внутрішній ринок" та 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання" не були затверджені", – заявив один зі співрозмовників "Європейської правди".

Як повідомляла "Європейська правда", 22 вересня віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов представив на засіданні COELA стан виконання Україною зобов’язань у межах переговорного процесу про вступ до Євросоюзу.

Востаннє COELA намагалася проголосувати за результати скринінгу кластерів 2 та 3 ще 8 вересня – і знову не змогла дійти згоди через продовження блокування цього рішення Угорщиною.

Нагадаємо, процес затвердження результатів скринінгу кластерів 2 і 3 розпочався ще у липні 2026 року. Але 17 липня Угорщина заблокувала рішення щодо України, погодившись на просування лише кластера 3 для Молдови – однак більшість держав ЄС на чолі з головуючою Ірландією не підтримали варіант, який передбачав би розділення України та Молдови у переговорному процесі.

Більше на цю тему читайте у статті "Маленький робот" для Мадяра. Чи зможе рішення Ради зняти угорську блокаду України в ЄС.