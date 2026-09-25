В Раді Європи звернули увагу на гуманітарну кризу в окупованих Олешках

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті відреагував на ситуацію в окупованому населеному пункті Олешки Херсонської області, який охопила масштабна гуманітарна криза.

Заяву О’Флаерті наводить пресслужба Ради Європи, повідомляє "Європейська правда".

Комісар сказав, що стурбований стрімким загостренням гуманітарної кризи в Олешках.

Він вказав, що цивільне населення, зокрема діти, опинилося в пастці, не маючи достатньої кількості продовольства, ліків, медичної допомоги, водопостачання та електропостачання.

"Відповідно до міжнародного гуманітарного права Росія, як держава-окупант, зобов’язана забезпечити населення продовольством і медикаментами, а також сприяти доставці гуманітарної допомоги", – зазначив О’Флаерті.

Він закликав до негайного припинення вогню в цьому районі, забезпечення безперешкодного доступу гуманітарних організацій та безпечної евакуації цивільного населення.

"Складні умови та страждання людей, які опинилися на лінії фронту та на окупованих територіях, вимагають уваги та дій з боку міжнародної спільноти", – резюмував комісар РЄ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наприкінці березня сказав, що окуповане росіянами місто Олешки "не живе, а виживає".

34 окрема бригада морської піхоти опублікувала відео з кадрами окупованого міста Олешки, яке "росіяни перетворили на привид".

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