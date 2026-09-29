Прем'єр Франції звернувся в прокуратуру через витік у пресу даних про держбюджет-2027

Паризька прокуратура розпочала попереднє розслідування у зв’язку з витоком у пресу інформації про один із напрямків скорочення бюджетних видатків за заявою прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню, поданою до правоохоронних органів.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр подав заяву до прокуратури 7 вересня відповідно до статті 40 Кримінально-процесуального кодексу після оприлюднення в пресі попередніх і конфіденційних робочих документів щодо майбутнього бюджету.

Газета Les Échos оприлюднила, як зазначила прокуратура, у "двох статтях того самого дня" інформацію про те, що уряд розглядає можливість введення податку на заощадження працівників.

"14 вересня 2026 року Паризька прокуратура розпочала попереднє розслідування за звинуваченнями у "порушенні професійної таємниці" та "зловживанні довірою", яке було доручено Відділу боротьби зі злочинами проти осіб (BRDP)", – повідомило у вівторок паризьке відомство виданню Le Figaro.

Лекорню засудив витік даних у ЗМІ і подальші публікації як "нелояльність і незаконність" та пообіцяв виявити джерело витоку інформації.

"Ці дії можуть вплинути на економічне життя країни, зокрема через порушення ділової діяльності", – пояснили у пресслужбі французького уряду.

Лекорню наголосив, що ці дії можуть становити "зловживання довірою" та "порушення професійної таємниці".

У згаданих документах розглядалася можливість оподаткування частини заохочувальних премій, виплат за результатами діяльності або внесків роботодавців до накопичувальних програм як внесків до фонду соціального страхування з метою економії коштів – ризикований крок для виконавчої влади.

Міністр економіки Ролан Лескюр спочатку відповів, що це був "один із кількох варіантів", а потім засудив "витоки інформації, що суперечать національним інтересам".

Варто зазначити, що 22 вересня уряд Франції оголосив низку заходів для допомоги населенню на тлі того, що ціни на пальне в Європі останніми днями досягли рекордних рівнів через стрімке здорожчання нафти, пов'язане з війнами на Близькому Сході та Україні.

ЗМІ писали, що президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Єврокомісії з проханням послабити європейські правила щодо виробництва палива, щоб збільшити виробництво на континенті та послабити вплив енергокризи.

16 вересня уряд Франції повідомив, що продовжить дію цільової допомоги для галузей, які найбільше постраждали від останнього зростання цін на паливо через ситуацію на Близькому Сході.