ЗМІ: кадрову базу Пентагону зламали і вкрали дані про майже 3 мільйони людей

Через злам кадрової бази даних Пентагону була викрадена конфіденційна інформація про велику кількість військовослужбовців, зокрема номери соціального страхування та відомості про їхні посади.

Про це пише ABC з посиланням на власне джерело у Міністерстві оборони США, повідомляє "Європейська правда".

Від зламу, про який повідомляє видання, постраждали 2,76 мільйона людей. Також зловмисники отримали інформацію про 294 тисячі померлих. Масштаб та конфіденційність викраденої інформації можуть викликати занепокоєння щодо національної безпеки, зокрема через те, що файли містили детальні відомості про посади, які обіймали військовослужбовці та цивільні співробітники.

"У період з жовтня 2025 року по липень 2026 року в інформаційній системі Центру даних про кадри Міністерства оборони відбувся несанкціонований доступ до персональних даних з боку невеликої кількості сторонніх користувачів. Після виявлення інциденту Центр негайно усунув цю вразливість", – зазначив представник міністерства.

Центр даних про військовий персонал є одним з основних сховищ Пентагону для кадрових записів, де зберігається інформація про чинних військових та резервістів, цивільних співробітників, підрядників, пенсіонерів, ветеранів та членів сімей військових.

Представники Міністерства оборони заявили, що поки що не виявили доказів зловживання викраденою інформацією.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет доручив своїм підлеглим використовувати "передові розвідувальні та кіберможливості для виявлення, запобігання та нейтралізації іноземного втручання" у майбутні проміжні вибори у США.

А німецькі спецслужби остерігаються витоку даних до РФ після перемоги ультраправих на виборах.