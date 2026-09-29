Туск: російські атаки поблизу кордону Польщі стають постійними

Польський прем’єр Дональд Туск попереджає про дуже складні тижні та місяці, "пов’язані з надзвичайно агресивною позицією Росії щодо України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск сказав на засіданні уряду у вівторок, його цитує TVP Info.

Як зазначив Туск, ці агресивні дії РФ "все ближче наближаються до нашого кордону".

Водночас він запевнив, що уряд і служби зосереджені на тому, щоб загроза не поширилася на територію Польщі.

"Ми зосереджені на тому, щоб на польській стороні не сталося нічого поганого", – заявив глава уряду.

Туск коментував інцидент, що стався в понеділок у районі польсько-українського прикордонного переходу Дорогуськ-Ягодин. Російський дрон завдав удару на українській стороні поблизу кордону з Польщею.

"Щоночі чи протягом доби ми змушені неодноразово піднімати в повітря нашу авіацію, оскільки атаки Росії поблизу польського кордону, саме на прикордонні переходи та інфраструктуру поблизу кордону, вже набули постійного характеру", – сказав прем’єр-міністр.

Як він підкреслив, польські служби перебувають у стані підвищеної готовності у зв’язку з ситуацією за східним кордоном.

"Попереду нас чекають дуже складні тижні й місяці, пов’язані з дедалі агресивнішою позицією Росії щодо України, і, на жаль, ці агресивні дії Росії щодо України дедалі більше наближаються до нашого кордону", – зазначив Туск.

Нагадаємо, у понеділок дроновий удар з боку Росії пошкодив приміщення КПП "Ягодин" на кордоні з Польщею.

Польща підіймала військову авіацію, а також припиняла роботу аеропортів Жешува і Любліна через атаку РФ на Україну.