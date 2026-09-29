Працівники державного сектору у Франції оголосили масштабний страйк

По всій Франції у вівторок розпочався страйк працівників державного сектору з вимогами передбачити підвищення заробітної плати у наступному бюджеті країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24.

Широка коаліція профспілок працівників держсектору організовує понад 170 мітингів по всій Франції у вівторок, вимагаючи підвищення зарплати державним службовцям за кілька днів до ухвалення бюджету на 2027 рік.

Профспілки сподіваються об'єднати якомога більше працівників, щоб вплинути на рішення уряду щодо проєкту бюджету, який заплановано представити у четвер, а також "надіслати повідомлення кандидатам у президенти" на початку виборчої кампанії, яка сприяє "критиці державних службовців".

До страйку доєднаються пожежники. Після літа, ознаменованого історичними пожежами, вони вирішили зібратися на марш у Парижі.

Від 5 до 10 тисяч пожежників пройдуть окремою ходою столицею Франції, перш ніж приєднатися до паризької процесії за участі держслужбовців.

Очікується, що у марші в Парижі візьмуть участь від 20 до 40 тисяч людей, не враховуючи пожежників.

У кількох регіонах країни також триває страйк вчителів.

Що стосується транспортних мереж Франції SNCF та RATP, то страйк, як очікується, спричинить лише поодинокі перебої в роботі. "Серйозні порушення" очікують лише на деяких приміських лініях у регіоні Іль-де-Франс.

Масштабний страйк вплине на авіасполучення – Генеральне управління цивільної авіації (DGAC) звернулося до авіакомпаній із проханням скоротити розклад рейсів у аеропортах "Париж – Шарль-де-Голль" та "Марсель-Прованс". Це скорочення розкладу польотів має на меті "обмежити перебої та гарантувати безпеку авіаційних операцій", зазначило DGAC.

Як писали, французькі профспілки пожежників закликали до загальнонаціонального страйку у вересні, звинувативши уряд у відсутності належної підтримки під час літньої спеки, яка спричинила численні пожежі.

Наприкінці червня у Бельгії профспілки пожежників оголошували безстроковий страйк через запропоновану урядом реформу пожежної служби.