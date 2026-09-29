Во Франции школьники блокируют лицеи и вступают в столкновения с полицией

Во Франции учащиеся лицеев продолжают акции протеста, блокируя учебные заведения и вступая в столкновения с полицией.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Как отмечается, во вторник, 29 сентября, в ряде французских городов подростки поджигали мусорные баки, бросали бутылки, брусчатку и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

По данным органов образования, в регионе Иль-де-Франс было заблокировано около десяти лицеев. Акции также прошли в Париже, Лилле, Нанте, Марселе, Бордо и Лионе.

Фото: AP

В частности, как отмечается, в Лилле учащиеся в масках поджигали мусорные баки возле лицея; также были повреждены автобусные остановки и рекламные щиты.

В Нанте десятки мусорных баков использовали для перекрытия входа в лицей "Габриэль Гисто", а в Париже возле лицея "Араго" произошло столкновение между примерно 30 учащимися и полицейскими.

Фото: AP

Около 80 школьников собрались возле лицея "Ламартен" в Париже. Они скандировали лозунги: "Больше часов занятий, чем сна" и "С 08:00 до 18:00 – мы ученики или арестованные?"

Протесты связаны с недовольством учащихся условиями обучения. Среди их требований: изменения в расписании, уменьшение количества учащихся в классах, решение проблемы нехватки учителей, а также улучшение условий в перегретых классах во время недавних волн жары.

Параллельно французские профсоюзы проводят общенациональные демонстрации и забастовки против бюджетной политики правительства.

Французские профсоюзы пожарных призвали к общенациональной забастовке в сентябре, обвинив правительство в отсутствии надлежащей поддержки во время летней жары, которая привела к многочисленным пожарам.