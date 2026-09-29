В 19 странах Европы провели рейды по делу о мошенничестве с телефонами на 300 млн евро

Полиция провела рейды в 19 европейских странах в связи с подозрением в мошенничестве, связанным с продажей мобильных телефонов через интернет, ущерб от которого составил около 300 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской прокуратуры (EPPO), передает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, преступные организации продали более 1 миллиона подержанных мобильных телефонов, выдавая их за новые.

В частности, преступная организация, как утверждается, собирала мобильные телефоны из подержанных комплектующих в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах, а затем отправляла их – очищенными и упакованными как новые мобильные телефоны – в Нидерланды. Затем их транспортировали на склады в Германии и продавали на интернет-площадках конечным потребителям по всему ЕС.

С субботы по всей Европе было проведено более 160 обысков. Процессуальные действия проводили 1 770 сотрудников полиции, налоговых и таможенных органов в 19 странах (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерланды), а в Великобритании был допрошен свидетель.

В результате в Австрии, Германии и Испании были арестованы семь подозреваемых, в том числе два лидера организации.

Предполагаемое мошенничество также привело к убыткам для нескольких стран ЕС в виде недополученного налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 30 млн евро.

Напомним, в начале августа во Франции вступил в силу новый закон, запрещающий нежелательные телемаркетинговые звонки.

Ранее Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы предупреждала, что российские спецслужбы массово собирают персональные данные граждан страны с целью использования их в мошеннических операциях.