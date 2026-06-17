У Молдові попередили: спецслужби РФ збирають дані громадян для шахрайства

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови повідомила, що російські спецслужби масово збирають персональні дані громадян країни з метою використання їх у шахрайських операціях.

Про це йдеться у заяві молдовської спецслужби, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, дані збираються у різний спосіб, зокрема "шляхом придбання баз даних, що незаконно витекли, у даркнеті, зламу приватних серверів, а також використання бази даних, зібраної злочинним угрупованням "Шор" протягом останніх років, яка містить інформацію про близько 145 тисяч громадян, що надали свої персональні дані".

"Аналіз наявної інформації свідчить про наявність докладних баз даних, що містять імена та прізвища, адреси електронної пошти, номери телефонів, адреси проживання, а також копії документів, що посвідчують особу", – заявили у СІБ.

Зібрана інформація потім передається організованим злочинним угрупованням, що діють на транскордонному рівні, для використання у схемах шахрайства та розкрадання коштів з банківських карток громадян, а також готівки, додали у спецслужбі Молдови.

"Ці дії не є поодинокими інцидентами, а є частиною гібридної війни, спрямованої на підрив національної стабільності. Мета таких атак – створення відчуття небезпеки та недовіри в суспільстві", – наголосили в СІБ.

Жителів Молдови закликають не передавати свої персональні дані невідомим особам або компаніям, які пропонують швидкий і легкий заробіток, не повідомляти паролі та інші конфіденційні дані телефоном, а також ретельно перевіряти будь-які запити щодо кодів або грошових переказів.

Тим часом у Бундесвері вважають, що Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії, однак останніми роками її політичне керівництво та безпекові структури дедалі активніше привертають увагу суспільства до цієї загрози.

А наприкінці травня Департамент державної безпеки Литви відзначив дедалі агресивнішу та радикальнішу риторику Росії.