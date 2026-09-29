Польша не разрешила эстонским волонтерам вывезти внедорожник для украинских военных

Внедорожник Humvee от эстонской благотворительной организации, предназначенный для украинских военных на Харьковском направлении, застрял на польской границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Волонтер SAB UA Ян Лаар рассказал, что его Humvee, который двигался в составе конвоя для украинской армии, оказался единственным автомобилем, который не пропустили через польскую границу, тогда как остальные транспортные средства из колонны проехали без проблем.

По его словам, причина кроется в изменении польского законодательства, хотя у волонтеров были как лицензия на вывоз от Министерства иностранных дел Эстонии, так и документ из США о том, что внедорожник демилитаризован.

Однако с этого года польская сторона в таких случаях требует, чтобы лицензию оформляли у них, причем подать заявку на её получение может только гражданин Польши.

"Нам в этом помогает и посольство Украины в Польше, в частности украинский военный атташе. Но сами поляки сказали, что на оформление этой лицензии уйдёт четыре месяца. Посмотрим, сколько времени это займет", – рассказал Лаар.

"Да, бюрократия там жесткая. Но, скажем, если у вас просто какой-то гражданский внедорожник, на котором немного вещей, и все задекларировано, никаких проблем нет. Но как только дело становится чуть сложнее, они появляются", – добавил он.

В то же время Лаар отметил, что отношение польских пограничников и таможенников к волонтерам, помогающим Украине, хорошее.

Первую ночь на пограничном пункте ему пришлось переночевать в Humvee с брезентовой крышей, которая протекала во время дождя. В последующие ночи пограничники дали ему возможность переночевать в теплых помещениях пограничного пункта.

Напомним, с начала войны Латвия регулярно передает Украине автомобили, конфискованные у водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также изъятые по другим уголовным делам.

В частности, в начале года было объявлено о передаче Украине 21 автомобиля, конфискованных у пьяных водителей. За 2024 год таких было передано более 600.