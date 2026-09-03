Які ризики несе нове виробництво ядерного палива у Німеччині за технологіями Росії

Влітку Міністерство навколишнього середовища, енергетики та захисту клімату Нижньої Саксонії від імені федерального уряду Німеччини дозволило французькій компанії розширити виробництво ядерного палива для реакторів радянського типу ВВЕР.

Нове виробництво будують із використанням технологій російської "ТВЕЛ" – паливного дивізіону компанії "Росатом".

Про те, які ризики для Німеччини та ЄС створює співпраця з "Росатомом", читайте в статті генерального менеджера у сфері безпеки та стійкості аналітичного центру DiXi Group Михайла Бабійчука Простір для нових російських диверсій. Чи ігнорує Німеччина ризики співпраці з "Росатомом". Далі – стислий її виклад.

Документ детально аналізує сценарії, пов’язані з можливими маніпуляціями паливними компонентами, ризиками використання російського обладнання, шпигунством, диверсіями і втручанням у кіберпросторі. Для компонентів російського походження встановлено окремі додаткові вимоги безпеки.

Через побоювання щодо розміщення всередині цих компонентів сторонніх речовин чи матеріалів, включно з вибухонебезпечними.

Окремий блок умов стосується ризиків шпигунства та диверсій.

Доступ на підприємство представників "ТВЕЛ", "Росатому" та пов’язаних з ними осіб заборонено. Контакти (як спілкування телефоном, так і листування) з ними обмежені необхідністю та мають відбуватися за принципом "чотирьох очей".

Однак ця заборона не є виключною.

Визначені запобіжники зменшують ризик, але не усувають його повністю.

І це визнають у самому дозволі, який не заперечує існування ризиків. Навпаки, він виходить із того, що вони достатньо серйозні, аби вимагати спеціальних механізмів контролю.

Важливою є й економічний бік справи – проєкт розширення заводу в Лінгені подається як спосіб зменшити залежність від Росії. Однак нове виробництво спирається на російські виробничі ліцензії, ноу-хау, спеціалізоване обладнання та окремі компоненти.

Тобто частина технологічної залежності не зникає.

ЇЇ лише переносять на територію Європейського Союзу.

Цікаво, що у документі землі Нижня Саксонія прямо зазначено, що питання енергетичної залежності та безпеки європейського енергопостачання не належать до критеріїв, за якими ухвалюється рішення.

Тобто стратегічні, економічні та геополітичні ризики не є предметом розгляду під час надання дозволу для атомно-енергетичного виробництва. І саме рішення не оцінює, чи відповідає модель довгострокової технологічної співпраці Framatome із "Росатомом" стратегічним інтересам Німеччини та ЄС.

Дорожня карта REPowerEU щодо припинення російського енергетичного імпорту, представлена у травні 2025 року, передбачає скорочення залежності, зокрема і в ядерному секторі. Також Європейський Союз уже фінансує створення повністю європейського палива для реакторів типу ВВЕР. Зокрема, проєкт SAVE у рамках програми Horizon Europe, який координує сама Framatome, має створити паливо з європейським дизайном, виробництвом і ланцюгом постачання без російських технологій.

Логіка дозволу на виробництво стикається зі стратегічною логікою ЄС.

Ліцензійний орган відповідає лише на питання, чи можна мінімізувати конкретні безпекові ризики до прийнятного рівня – і, як підкреслено вище, повністю усунути їхнє джерело він не може.

Чи не суперечить сам факт такого рішення загальноєвропейському курсу на відмову від російських енергоресурсів. Особливо на тлі активізації диверсій та інших гібридних операцій РФ у Європі.

Докладніше – в матеріалі Михайла Бабійчука Простір для нових російських диверсій. Чи ігнорує Німеччина ризики співпраці з "Росатомом".