Какие риски несет новое производство ядерного топлива в Германии по российским технологиям

Летом Министерство окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии от имени федерального правительства Германии разрешило французской компании расширить производство ядерного топлива для реакторов советского типа ВВЭР.

Новое производство строится с использованием технологий российской "ТВЭЛ" – топливного дивизиона компании "Росатом".

О том, какие риски для Германии и ЕС создает сотрудничество с "Росатомом", читайте в статье генерального менеджера по безопасности и устойчивости аналитического центра DiXi Group Михаила Бабийчука Поле для новых российских диверсий. Игнорирует ли Германия риски сотрудничества с "Росатомом"?. Далее – краткое изложение статьи.

Документ подробно анализирует сценарии, связанные с возможными манипуляциями с топливными компонентами, рисками использования российского оборудования, шпионажем, диверсиями и вмешательством в киберпространстве. Для компонентов российского происхождения установлены отдельные дополнительные требования безопасности.

Это связано с опасениями относительно размещения внутри этих компонентов посторонних веществ или материалов, в том числе взрывоопасных.

Отдельный блок условий касается рисков шпионажа и диверсий.

Доступ на предприятие представителям "ТВЭЛ", "Росатома" и связанным с ними лицам запрещен. Контакты (как по телефону, так и в письменной форме) с ними ограничены необходимостью и должны осуществляться по принципу "четырех глаз".

Однако этот запрет не является исчерпывающим.

Установленные меры предосторожности снижают риск, но не устраняют его полностью.

И это признается в самом разрешении, которое не отрицает существование рисков. Напротив, оно исходит из того, что они достаточно серьёзны, чтобы требовать специальных механизмов контроля.

Важна и экономическая сторона дела – проект расширения завода в Лингене представляется как способ уменьшить зависимость от России. Однако новое производство опирается на российские производственные лицензии, ноу-хау, специализированное оборудование и отдельные компоненты.

То есть часть технологической зависимости не исчезает.

Её просто переносят на территорию Европейского Союза.

Интересно, что в документе земли Нижняя Саксония прямо указано, что вопросы энергетической зависимости и безопасности европейского энергоснабжения не входят в число критериев, по которым принимается решение.

То есть стратегические, экономические и геополитические риски не являются предметом рассмотрения при выдаче разрешения на атомную энергетику. И само решение не оценивает, соответствует ли модель долгосрочного технологического сотрудничества Framatome с "Росатомом" стратегическим интересам Германии и ЕС.

"Дорожная карта" REPowerEU по прекращению импорта энергии из России, представленная в мае 2025 года, предусматривает сокращение зависимости, в том числе и в ядерном секторе. Также Европейский Союз уже финансирует создание полностью европейского топлива для реакторов типа ВВЭР. В частности, проект SAVE в рамках программы Horizon Europe, который координирует сама Framatome, должен создать топливо с европейским дизайном, производством и цепочкой поставок без российских технологий.

Логика разрешения на производство сталкивается со стратегической логикой ЕС.

Лицензирующий орган отвечает лишь на вопрос, можно ли минимизировать конкретные риски безопасности до приемлемого уровня – и, как подчеркнуто выше, полностью устранить их источник он не может.

Не противоречит ли сам факт такого решения общеевропейскому курсу на отказ от российских энергоресурсов. Особенно на фоне активизации диверсий и других гибридных операций РФ в Европе.

Подробнее – в материале Михаила Бабийчука Поле для новых российских диверсий. Игнорирует ли Германия риски сотрудничества с "Росатомом"?.