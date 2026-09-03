Бернем і Макрон обговорили виготовлення ракет SCALP в Україні

Прем’єр Британії Енді Бернем і президент Франції Емманюель Макрон обговорили подальші кроки щодо виробництва в Україні ракет SCALP, яка є французькою версією британської ракети Storm Shadow, і в обох використовуються спільні французькі та британські технології.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в офісі британського прем’єра, який приймав французького президента на Даунінг-стріт.

Лідери погодилися, що надзвичайно важливо працювати разом, щоб знайти шлях уперед для захисту спільних інтересів.

"Щодо України вони обговорили наступні кроки щодо створення в Україні місцевих ліній складання ракет великої дальності SCALP, у яких використовується британська технологія, а також підбили підсумки успішної зустрічі "коаліції охочих", що відбулася минулого тижня в Києві", – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва 24 серпня заявив, що Лондон схвалив рішення поділитися технологією виробництва Storm Shadow з Україною.

Прем’єр Великої Британії під час засідання "коаліції охочих" запевнив Україну у підтримці, а також наголосив, що Британія не дасть Росії себе залякати.