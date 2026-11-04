Як Трамп зазнав нищівної поразки на виборах і чи побільшало в Конгресі друзів України

Американські вибори, за якими стежив увесь світ, виправдали попередні прогнози – Республіканська партія Дональда Трампа зазнала нищівної поразки. Про втрату республіканцями обох палат стало відомо вже за кілька годин після закриття виборчих дільниць. І навіть більше – вони втрачають ті штати, де десятиліттями вигравали лише "червоні".

Про головні підсумки виборів, а також про "друзів України" у новому Конгресі, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Ковальчук Погано для Трампа, добре для Києва: як вибори змінюють Конгрес і що це означає для України. Далі – стислий її виклад.

У США про перемогу демократів на виборах до Сенату стало відомо ще пізнього вечора 3 листопада. Тобто практично відразу після завершення голосування.

Станом на середину дня 4 листопада у США ще продовжують рахувати бюлетені, та, швидше за все, демократи здобули 54 місця з необхідного для більшості 51. Республіканську партію представлятимуть 44 сенатори. Ще два місця залишаються невизначеними – у Міссісіпі та Алясці, де представники двох партій мають мінімальний розрив у голосах. Втім, вони вже не стануть вирішальними.

На виборах до Сенату Демократична партія спромоглася не лише отримати необхідний приріст у чотири місця, а й "перефарбувати" у синій найбільш республіканські штати – Канзас, Техас, Огайо, Північну та Південну Кароліни.

Якщо до Сенату цього разу переобирали третину законодавців, то Палату представників – усю.

Перемога демократів на виборах до неї була фактично гарантованою. Для отримання більшості їм потрібно було здобути лише три нові місця. Виглядає, що "сині" в результаті вибороли у нижній палаті Конгресу 228 місць з необхідних їм 218.

І на Сенат, і на Палату представників чекають великі зміни у керівництві. Й вони обіцяють бути позитивними для України. Та й загалом, баланс для проукраїнських сил у Конгресі має покращитися.

Після складання присяги оновленим Конгресом 3 січня 2027 року на обидві палати очікує зміна керівництва.

Сенат очікувано очолить Чак Шумер, що є гарною новиною для України.

Крім нього до Сенату було обрано чи переобрано ще низку явних прихильників Києва. Наприклад, Шеррод Браун, Кріс Кунс, Абдул Ель-Сеїд, Кріс Паппас.

На Палату представників так само чекають великі зміни, і для України вони виглядають цілком позитивними.

Швидше за все, після 3 січня палату очолить лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс. Він послідовний прихильник України та критик послаблення санкцій проти Росії.

Ключовий для України комітет – у закордонних справах – ймовірно, очолить переобраний демократ від Нью-Йорка Грегорі Мікс. Мікс відомий своїми численними ініціативами на користь України.

До палати також переобралися демократка українського походження Марсі Каптур, конгресмен-демократ українського походження Євген Віндман.

Але не демократами єдиними. До палати, найімовірніше, повертається проукраїнський республіканець – Джо Вілсон від Південної Кароліни.

Неочікувано, але у вечірньому інтерв’ю The New York Times 3 листопада президент США заявив, що визнає результати та співпрацюватиме з демократами.

Це є очевидним натяком на його право вето, здатне заблокувати будь-яку законодавчу ініціативу демократичної більшості у Конгресі. Власне, Трамп за кілька днів до виборів анонсував, що у разі перемоги демократів йому доведеться стати "містером Вето".

Але повноваження Трампа не є необмеженими – так само, як і повноваження Конгресу не є лише декорацією. Ключовий інструмент у руках законодавців – бюджет, здатний стати важелем впливу на Білий дім. Тоді адміністрації доведеться шукати точки дотику і компроміси у переговорах з Конгресом.

Не можна виключати, що й питання України можуть стати елементом такого торгу в суперечках між законодавцями-демократами та республіканською адміністрацією. Але двопартійна підтримка, яка залишається у новому складі Конгресу, дає підстави сподіватися, що "українське питання" таки не стане розмінною монетою.

Докладніше – в матеріалі Ольги Ковальчук Погано для Трампа, добре для Києва: як вибори змінюють Конгрес і що це означає для України.