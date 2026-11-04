Чорногорія та Албанія хочуть підтримки НАТО у боротьбі з російською дезінформацією

Міністри оборони Чорногорії та Албанії хочуть, щоб НАТО направив експертів для допомоги у протидії зростанню кількості російської дезінформації, оскільки Москва посилює гібридні атаки по всій Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У окремих інтерв’ю міністр оборони Чорногорії Драган Крапович та його албанський колега Ермал Нуфі заявили, що альянс повинен посилити свою підтримку, оскільки вони стикаються з кампаніями у соціальних мережах, які, на їхню думку, мають на меті дестабілізувати балканські країни.

"Росія постійно проводить… інформаційні кампанії, спрямовані на вразливі місця чорногорського та інших суспільств на Західних Балканах", – сказав Крапович.

Цей заклик пролунав у критичний момент, оскільки Подгориця прагне приєднатися до ЄС до 2028 року, а Тирана – до кінця цього десятиліття. Крім того, влітку 2027 року в Чорногорії мають відбутися парламентські вибори, а в Албанії – місцеві вибори у травні. Міністри обох країн чітко заявляють, що їм потрібна допомога у протидії операціям впливу в інтернеті.

Союзники по НАТО вперше домовилися про створення груп реагування на гібридні загрози у 2018 році. Антоніо Міссіролі, колишній заступник генерального секретаря НАТО з питань нових викликів у сфері безпеки, зазначив, що така група зазвичай складається з близько десятка експертів, відряджених урядами країн-членів. Вони допомагають координувати заходи реагування, відстежувати загрози та демонструвати політичну підтримку.

"Очевидно, що наші можливості в плані модернізації обладнання, кадрового потенціалу, адміністративних ресурсів та потенціалу стратегічних комунікацій ще не розвинені", – зазначив чорногорський міністр.

Нуфі заявив, що НАТО має бути "активнішим у пошуку шляхів протидії зловмисним суб’єктам в інтернеті, встановлюючи протоколи в країнах-членах НАТО – та маючи групи реагування, готові допомогти будь-якій країні, яка цього потребує".

Однак ця дискусія набула політичного забарвлення в Албанії, де прем’єр-міністр Еді Рама звинуватив Росію та Іран у розпалюванні антикорупційних протестів, що охопили країну з травня.

Нуфі зазначив, що за останній рік у Тирані спостерігалося зростання кількості кампаній у соціальних мережах, які "підживлюють ненависть і гнів". Він додав, що існують "організації, опосередковано пов’язані з Росією. Ми бачили їхню взаємодію в інтернеті".

"НАТО має уважніше придивитися до цього питання", – сказав він.

І Росія, і Іран заперечили будь-яку причетність до протестного руху.

Нагадаємо, минулого місяця поліція затримала провідного прокремлівського військового блогера Михаїла Звінчука за підозрою у поширенні російського впливу.

Крапович зазначив, що вибори 2027 року в Чорногорії принесуть ще більше таких викликів. Він також закликав до того, щоб країну відвідувало більше високопосадовців НАТО, зазначивши, що це підкреслило б важливість Чорногорії для альянсу.

Нагадаємо, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський назвав соціальні мережі "мовчазними союзниками" Росії у цифровій війні, пригрозивши їм штрафами за ігнорування вимог польського уряду.