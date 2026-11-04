Матернова розповіла, чому звіт про розширення чудовий для України

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що звіт про розширення, оприлюднений Єврокомісією, є не лише важливим, а й чудовим для України.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами після офіційної церемонії передачі звіту Україні, передає "Європейська правда".

Матернова зазначила, що є кілька причин вважати останній звіт не лише важливим, а й чудовим.

"По-перше, попри жахливу російську агресію – не лише агресію, а й ескалацію з кінця літа навіть у столиці, Києві – Україна твердо йде шляхом розширення як одна з чотирьох лідерів", – сказала вона.

Друге повідомлення, за її словами, полягає в тому, що Україна тепер має дорожню карту, яку було обіцяно в середині жовтня. Наразі існують дорожні карти для чотирьох лідерів. Чорногорія є лідером із конкретними датами, а Албанія, Молдова та Україна мають описові "дорожні карти", що окреслюють очікуваний прогрес на найближчі 12 місяців.



"У кожному розділі та в кожній сфері, яку ми розглядаємо, спостерігається прогрес. Від дуже значного прогресу в одному з розділів щодо зовнішньої політики безпеки до низки розділів із хорошим прогресом, прогресом та обмеженим прогресом. Але, як я вже казав, гібридний автомобіль – це все-таки автомобіль.Тож обмежений прогрес – це все одно прогрес", – зазначила Матернова.

Також вона наголосила, що у жодній зі сфер не спостерігається регресу.

За її словами, сам факт того, що Україна не відстає від інших лідерів, є надзвичайним досягненням.

"Звісно, є проблеми та виклики, з якими доводиться стикатися щодня, і звіт є досить об’єктивним – як щодо позитивних моментів, так і щодо сфер, що потребують вдосконалення, а також щодо тих напрямків, де фактично визначено умови та внутрішні орієнтири. Це зроблено для того, щоб робота була більш плавною та швидшою, а також для її прискорення", – додала посолка.

Європейська комісія у середу, 4 листопада 2026 року, представила щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу (Enlargement Package 2026), у якому оцінила поступ десяти країн-кандидатів на вступ до ЄС: Україна увійшла до четвірки держав, які демонструють найбільший поступ.

Як повідомлялося, зростання оцінки Єврокомісією прогресу України на шляху до ЄС, особливо у сфері антикорупції, відбулося не завдяки, а всупереч діям влади.

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