Прем’єр Чехії сподівається, що Трамп тепер повернеться до обіцянки припинити війну в Україні

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, коментуючи результати проміжних виборів у США, висловив сподівання, що президент Дональд Трамп тепер зосередиться на обіцянці припинити війну в Україні і покласти край конфлікту в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Демократи здобули переконливу перемогу на виборах до Конгресу у вівторок, отримавши контроль як над Палатою представників, так і над Сенатом, що дає їм можливість блокувати законодавчу програму республіканського президента Трампа.

"Все вийшло так, як і очікувалося, хоча, звичайно, перемога демократів є значною. Впав навіть республіканський бастіон – Техас, а в деяких місцях демократи відновили свої позиції після десятиліть", – сказав Бабіш.

За його словами, це означає, що до кінця терміну повноважень Трампа все зведеться до імпічменту, тобто подання конституційних скарг, та вето. "І до певного паралічу", – додав він.

Однак, на думку Бабіша, Трамп, безсумнівно, робитиме все, що забажає.

"Сподіваймося, що він нарешті повернеться до своєї обіцянки припинити війну в Україні та конфлікт у Ормузькій протоці", – зазначив він.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

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