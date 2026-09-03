Бернем и Макрон обсудили производство ракет SCALP в Украине

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили дальнейшие шаги по производству в Украине ракет SCALP, которые являются французской версией британской ракеты Storm Shadow и в которых используются общие французские и британские технологии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в аппарате британского премьера, который принимал французского президента на Даунинг-стрит.

Лидеры согласились, что чрезвычайно важно работать вместе, чтобы найти путь вперёд для защиты общих интересов.

"Что касается Украины, они обсудили следующие шаги по созданию в Украине местных линий сборки ракет большой дальности SCALP, в которых используется британская технология, а также подвели итоги успешной встречи "коалиции желающих", состоявшейся на прошлой неделе в Киеве", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время визита в Киев 24 августа заявил, что Лондон принял решение поделиться с Украиной технологией производства Storm Shadow.

Премьер-министр Великобритании во время заседания "коалиции желающих" заверил Украину в поддержке, а также подчеркнул, что Великобритания не позволит России себя запугать.