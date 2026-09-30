Как глава МИД Польши угрожает России и что за этим стоит

В польском политическом мейнстриме преобладает убеждение, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу и что Польша должна быть готова реально защищаться.

Большинство польских политиков объясняют, почему России нужно бояться.

В этом мейнстриме выделяется польский министр иностранных дел, который вслух говорит то, что уже созрело в польской общественно-политической дискуссии. И более открыто акцентирует внимание на том, о чем в Европе до сих пор чаще предпочитали говорить осторожно.

Об особенностях риторики Радослава Сикорского в отношении России и о том, почему он выбрал такой стиль, читайте в статье директора по научно-исследовательской работе ОО "Международный дипломатический альянс" Тараса Мышляева Сигнал для Москвы. Что стоит за жесткой риторикой Сикорского и чего Польша хочет от союзников. Далее – краткое изложение статьи.

23 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к представителям России на заседании Совета Безопасности ООН: "Вы все еще можете убить много людей, но победить не сможете".

Экономика Польши, по его словам, уже лишь примерно вдвое меньше российской, европейская – в десять раз больше, а совокупная экономика стран НАТО превышает российскую примерно в 25 раз.

Особенно показательным было уточнение Сикорского, что это преимущество оставалось бы огромным даже без Соединённых Штатов.

Он подчеркивает, что Россия должна учитывать не только цену возможного поражения на поле боя, но и последствия, которые она сама понесет в ответ.

Польский министр признает, что Россия опасна, но она не должна воспринимать страх Запада перед эскалацией как доказательство того, что Запад при любых обстоятельствах отступит.

Хотя поводы для сомнений действительно есть.

Например, в начале сентября бывшего министра обороны Мариуша Блащака спросили, должны ли польские солдаты помочь Литве, Латвии или Эстонии в случае российской агрессии. Он ответил, что польские солдаты должны защищать Польшу.

Хотя в сентябрьском опросе IBRiS 77,8 % поляков заявили, что Польша должна помочь Литве, Латвии и Эстонии в случае российской агрессии.

Статья 5 действительно не является автоматической командой всем армиям НАТО одновременно вступить в войну в одинаковой форме. Она обязывает каждого союзника помочь атакованному государству, но конкретную форму такой помощи страны определяют самостоятельно. Это может быть участие в боевых действиях – однако требования Североатлантического договора не сводятся к этому.

Когда Сикорский говорит "мы", он имеет в виду не Польшу, которая самостоятельно вступает в войну с Россией. Речь идет о НАТО, а точнее – о европейской части Альянса.

Варшава как бы исходит из предположения, что совместная реакция в случае крупной российской агрессии является само собой разумеющейся, и публично закрепляет именно такое понимание союзнических обязательств. Тем самым любое будущее отступление от этой логики становится для союзников политически более сложным. Сикорский не просто описывает НАТО таким, каким оно является сегодня – он показывает ту версию Альянса, которая нужна Польше.

Сама Москва давно пользуется языком угроз.

Ранее помощник Путина Николай Патрушев угрожал, что в случае прямого военного конфликта польская государственность может прекратить существование в течение нескольких дней. Смысл этого заявления заключался не столько в описании конкретного военного сценария, сколько в попытке убедить поляков: даже мысль о сопротивлении может обернуться катастрофическими последствиями.

Сикорский фактически переворачивает эту логику с ног на голову. Если Россия пытается сдерживать Польшу страхом перед последствиями ответа, то Варшава всё откровеннее напоминает Москве, что эскалация будет иметь цену и для неё.

Варшава демонстрирует политическую готовность действовать, в то время как часть других союзников оставляет больше пространства для стратегической неопределённости.

А Россию всё меньше воспринимают как угрозу, которую можно нейтрализовать осторожностью.

Подробнее – в материале Тараса Мышляева Сигнал для Москвы. Что стоит за жесткой риторикой Сикорского и чего Польша хочет от союзников.