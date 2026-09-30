Польща підняла авіацію через атаку РФ по території України

Вранці 30 вересня Польща залучила свою авіацію для спостереження за повітряним простором країни у зв’язку з атакою Росії на Україну.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Окрім авіації, Польща також мобілізувала наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

"Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, зокрема в регіонах, що межують із зонами загрози", – наголосили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

ДОПОВНЕНО О 08:27. Польське агентство з аеронавігаційного обслуговування повідомляло про те, що аеропорти в Любліні та Жешуві призупиняли роботу.

Раніше польський прем’єр-міністр Дональд Туск попередив про дуже складні тижні та місяці, "пов’язані з надзвичайно агресивною позицією Росії щодо України".

Нагадаємо, у понеділок, 28 вересня, дроновий удар з боку Росії пошкодив приміщення КПП "Ягодин" на кордоні з Польщею. Це вже не перша російська атака на прикордонну інфраструктуру з Польщею.