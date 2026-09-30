Румунія вчергове підіймала винищувачі через повітряну ціль біля кордону

У ніч з 29 на 30 вересня Міністерство оборони Румунії зафіксувало повітряну ціль, яка рухалася з Одеської області; у небо було піднято авіацію союзників.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії, пише "Європейська правда".

У ніч на середу система радіолокаційного спостереження румунського Міноборони зафіксувала повітряну ціль, яка рухалася на схід від Ізмаїла поблизу річкового кордону з Румунією.

Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що перебували на бойовому чергуванні в складі посиленої повітряної поліції, злетіли для моніторингу ситуації.

Військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про запровадження заходів оповіщення населення на півночі прикордонного повіту Тулча. Сповіщення про тривогу було надіслане о 00:35.

Як зазначили у відомстві, вторгнень у повітряний простір Румунії виявлено не було.

Повітряну тривогу скасували о 00:10.

Румунія вже кілька днів поспіль підіймає винищувачі через безпілотники на кордоні з Україною.

У ніч проти 29 вересня Румунія зафіксувала повітряну ціль поблизу свого повітряного простору і підняла винищувачі для моніторингу ситуації. Тоді про вторгнення в повітряний простір Румунії не повідомлялося. Однак вранці 29 вересня Міністерство оборони країни отримало повідомлення про виявлення уламків об’єкта, які впали в повіті Бреїла.

Увечері 27 вересня система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії виявила повітряну ціль, яка ненадовго увійшла в повітряний простір з України; у повітря було піднято винищувачі F-16 румунських ВПС.

Також писали, що увечері 26 вересня молдовські прикордонники виявили уламки безпілотного літального апарата за межами села Волінтірі, що у Штефан-Водському районі.