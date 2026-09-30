Литва запретит выступления артистов, выступавших на оккупированных территориях Украины

Правительство Литвы в среду одобрило предложение о запрете выступлений в стране белорусских и российских артистов и других деятелей культуры, если они работали на оккупированных или аннексированных территориях Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Запрет также будет распространяться на лиц, которые прямо или косвенно поддержали войну России против Украины. Правительство пока не определило конкретные критерии, а поправка ещё должна быть одобрена парламентом.

Ограничения не будут распространяться на лиц, которые "явно выступали против агрессии, оккупации или аннексии, публично демонстрировали свое несогласие с этими действиями и чья деятельность объективно не способствовала реализации интересов оккупационных властей".

Министерство иностранных дел предложило, чтобы артисты и деятели культуры были обязаны подписать общедоступную декларацию, осуждающую агрессию России против Украины и выражающую поддержку территориальной целостности Украины.

Отказ от подписания этого документа лишит их возможности осуществлять деятельность в стране.

В случае одобрения Сеймом поправки вступят в силу 1 января следующего года.

До сих пор Литва принимала отдельные решения о запрете въезда в страну нескольким художникам, поддерживающим режим Владимира Путина и выступавшим в России или Крыму.

Напомним, в июне молдавское Министерство культуры опубликовало список артистов из стран постсоветского пространства, чьи концерты и выступления в рамках культурно-художественных мероприятий не рекомендуются на территории Молдовы.

Сообщалось также, что в Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) предлагает запретить трансляцию на латвийских радиостанциях музыки исполнителей, в отношении которых введены санкции.