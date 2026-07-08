Мелоні не шкодує про "політичну інвестицію" у відносини з Трампом

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила в середу, 8 липня, що не шкодує про свої зусилля щодо налагодження тісних зв'язків із президентом США Дональдом Трампом, попри низку публічних розбіжностей.

Про це вона сказала на полях саміту НАТО в Анкарі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мелоні колись вважалася однією з найближчих союзниць Трампа в Європі, але в останні місяці вона стала мішенню глузувань з боку Трампа в інтерв'ю для ЗМІ та публікаціях у соціальних мережах.

У цьому контексті у прем’єрки Італії запитали, чи не шкодує вона щодо "політичного капіталу", який вклала у відносини з президентом США.

"Ні, я абсолютно ні про що не шкодую", – відповіла вона.

Мелоні зазначила, що зробила цю "політичну інвестицію", бо "вірить в єдність Заходу".

"Це не стратегія, яку я обрала з приходом Трампа, а та, якої я дотримувалася у відносинах з усіма своїми колегами", – додала вона.

Нещодавно президент США перед самітом НАТО в Анкарі вкотре висміяв прем’єр-міністерку Італії у соцмережах. Трамп опублікував фото з саміту G7, що відбувся минулого місяця у Франції, на якому італійська прем’єрка дивиться на нього. Світлина містить напис "Restraining order needed", що в перекладі означає "Потрібен обмежувальний припис".

Втім, 7 липня Трамп назвав прем’єр-міністерку Італії "приємною людиною".