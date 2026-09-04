Данія планує відправити перших мігрантів до центру репатріації за межами ЄС у 2027 році

У п’ятницю Данія заявила, що розраховує до кінця 2027 року відправляти мігрантів без законного права на проживання до центру репатріації за межами Європейського Союзу, оскільки п’ять країн ЄС готуються до остаточного затвердження планів щодо створення таких об’єктів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністр з питань імміграції та інтеграції Мортен Бодсков зустрінеться в п’ятницю в Копенгагені зі своїми колегами з Німеччини, Австрії, Нідерландів та Греції, відомих як "Група п’яти", щоб домовитися про конкретні кроки щодо укладення першої угоди про партнерство між Євросоюзом та країною, що не входить до ЄС, стосовно створення центру повернення.

"Ми пройшли довгий шлях у роботі над створенням центру повернення за межами ЄС, і зараз ми наблизилися до цієї мети як ніколи раніше", – зазначив Бодсков.

"Це означає, що з данської сторони ми розраховуємо бути готовими відправити перших іноземців до країни-партнера до кінця наступного року", – додав він.

Міністр не зазначив, з якою країною або країнами ці п’ять держав можуть налагодити партнерство.

У червні Європейський парламент схвалив реформу міграційної політики, спрямовану на прискорення депортацій та надання державам-членам можливості створювати центри тимчасового утримання за кордоном, що, на думку критиків, може послабити гарантії для осіб, які шукають притулку.

Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер закликав до якнайшвидшого створення центрів повернення мігрантів в Африці після того, як наприкінці липня десятки тисяч нелегальних мігрантів увірвалися до іспанського автономного міста Сеута.

Рада Європи – організація, що не входить до складу ЄС і займається просуванням прав людини, демократії та верховенства права на всьому континенті, – у липні заявила, що центри повернення та інші механізми переведення іноземних громадян до третіх країн становлять "значні ризики для прав людини", зокрема можливі жорстоке поводження та довільне затримання.