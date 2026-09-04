Дания планирует отправить первых мигрантов в центр репатриации за пределами ЕС в 2027 году

В пятницу Дания заявила, что рассчитывает к концу 2027 года отправлять мигрантов без законного права на проживание в центр репатриации за пределами Европейского Союза, поскольку пять стран ЕС готовятся к окончательному утверждению планов по созданию таких объектов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министр по вопросам иммиграции и интеграции Мортен Бодсков встретится в пятницу в Копенгагене со своими коллегами из Германии, Австрии, Нидерландов и Греции, известных как "Группа пяти", чтобы договориться о конкретных шагах по заключению первого соглашения о партнерстве между Евросоюзом и страной, не входящей в ЕС, относительно создания центра возвращения.

"Мы прошли долгий путь в работе над созданием центра возвращения за пределами ЕС, и сейчас мы приблизились к этой цели как никогда раньше", – отметил Бодсков.

"Это означает, что с датской стороны мы рассчитываем быть готовыми отправить первых иностранцев в страну-партнера к концу следующего года", – добавил он.

Министр не уточнил, с какой страной или странами эти пять государств могут наладить партнерство.

В июне Европейский парламент одобрил реформу миграционной политики, направленную на ускорение депортаций и предоставление государствам-членам возможности создавать центры временного содержания за рубежом, что, по мнению критиков, может ослабить гарантии для лиц, ищущих убежища.

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер призвал к скорейшему созданию центров возвращения мигрантов в Африке после того, как в конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов ворвались в испанский автономный город Сеута.

Совет Европы – организация, не входящая в состав ЕС и занимающаяся продвижением прав человека, демократии и верховенства права на всем континенте, – в июле заявила, что центры возвращения и другие механизмы перевода иностранных граждан в третьи страны представляют "значительные риски для прав человека", в частности жестокое обращение и произвольное задержание.