Європарламент схвалив нові правила щодо повернення мігрантів

Європейський парламент у середу проголосував за нові міграційні правила, що дозволяють країнам ЄС відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до спеціальних центрів у третіх країнах.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, передає "Європейська правда".

Посилення міграційних правил схвалили на пленарному засіданні 418 голосами "за" та 218 голосами "проти". Ще 30 євродепутатів утрималися.

Згідно із законодавством, рішення про повернення, видане компетентними національними органами шукачам притулку, супроводжуватиметься зобов'язанням негайно або протягом певного часу залишити територію ЄС.

Якщо мігранти не співпрацюють з органами влади країни перебування, становлять ризик втечі або становлять загрозу безпеці, їх можуть затримувати. Відповідний наказ має видавати адміністративний або судовий орган, а термін затримання може становити до 24 місяців.

Національні органи влади країн-членів можуть проводити конкретні слідчі дії з метою підготовки або забезпечення ефективного повернення мігрантів. До таких дій можуть належати обшуки помешкань або інших відповідних приміщень за умови отримання судового або адміністративного дозволу, а також обшук та вилучення особистих речей та електронних пристроїв.

Мігрантів, щодо яких ухвалено рішення про повернення (за винятком неповнолітніх без супроводу), можна буде переправляти до "центрів повернення" на території третьої країни, яка погоджується їх прийняти, на підставі угоди, укладеної з державою-членом ЄС.

На початку червня нові міграційні правила узгодили перемовники від країн-членів ЄС.

Минулого тижня Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив новий Закон про імміграцію, який передбачає жорсткіший міграційний контроль, посилений нагляд за громадянами третіх країн та нові вимоги до їхньої інтеграції.

Раніше парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС.