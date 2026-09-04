Лідер французьких ультраправих дав Британії обіцянку щодо мігрантів у разі перемоги на виборах

Лідер французької правопопулістської партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла заявив у п’ятницю, 4 вересня, що якщо його партія прийде до влади у 2027 році, вона докладе зусиль, щоб мігранти більше не могли подорожувати з Франції до Великої Британії.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на щорічній конференції британської популістської партії Reform UK, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Барделла заявив, що якщо "Національне об’єднання" прийде до влади – то посилить прикордонний контроль, поверне мігрантів до їхніх країн походження та зупинить рух невеликих суден, що прямують до Британії з французького узбережжя.

"Я даю вам таку обіцянку: якщо французький народ доручить нам владу у 2027 році, вже за кілька місяців, разом із "Національним об’єднанням" та Марін Ле Пен, наш уряд зробить усе, що в його силах, аби Франція більше не була воротами для нелегальної міграції до Великої Британії", – запевнив він.

Раніше лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж пообіцяв у разі перемоги на виборах зупинити потік шукачів притулку за допомогою "наймасштабнішої військової операції в Ла-Манші з часів Другої світової війни".

Французький уряд відреагував на це заявою, що такі дії будуть "порушенням суверенітету Франції, а також порушенням морського та міжнародного права".

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