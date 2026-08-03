Британські ультраправі представили план військового стримування міграції через Ла-Манш

Британська правопопулістська партія Reform UK заявила, що в разі перемоги на виборах вона зупинить потік шукачів притулку за допомогою "наймасштабнішої військової операції в Ла-Манші з часів Другої світової війни".

Про це заявив лідер партії Найджел Фарадж у понеділок, 3 серпня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Посилаючись на міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута в Африці, Фарадж оголосив про потребу посилити міграційну політику, яка, за його словами, передбачатиме перехоплення шукачів притулку на невеликих човнах.

Reform UK представила документ, у якому описані плани щодо розгортання Королівського флоту Великої Британії для повернення малих човнів до Франції. Фарадж вважає, що така політика зробить британський кордон неприступним.

"За уряду партії Reform UK вже за два тижні човнів більше не буде", – сказав він.

Частина аналітиків негайно відкинули план правопопулістів, відзначивши, що Британія не може переміщувати військові кораблі у французькі територіальні води, захоплювати човни або висаджувати пасажирів у Кале без дозволу Франції.

Ла-Манш залишається одним із найпопулярніших маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Великої Британії з Франції. Попри небезпеку таких переправ через сильні течії, інтенсивний рух суден і нестійкі погодні умови, тисячі людей щороку намагаються подолати протоку на малих човнах.

27 квітня французька берегова охорона врятувала понад сотню мігрантів, які подорожували на човні, що зазнав аварії під час спроби перетнути Ла-Манш.

На початку травня під час спроби перетнути Ла-Манш на невеликому човні загинули мігранти.