Франція виступила проти міграційного плану британських ультраправих щодо Ла-Маншу

Французький уряд виступив проти плану правопопулістської партії Британії Reform UK щодо використання військово-морських сил для переправлення мігрантів, які намагаються перетнути Ла-Манш, до Франції.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ країни, передає Sky News, пише "Європейська правда".

У понеділок, 3 серпня, очільник Reform UK Найджел Фарадж заявив, що в разі перемоги на виборах його партія зупинить потік шукачів притулку за допомогою "наймасштабнішої військової операції в Ла-Манші з часів Другої світової війни".

Французький уряд відреагував на це та заявив, що такі дії будуть "порушенням суверенітету Франції, а також порушенням морського права та міжнародного права".

"Окремо, в рамках заходів, вжитих спільно з Великою Британією, та домовленостей, реалізованих на місцевому рівні, Міністерство внутрішніх справ заявляє, що у 2026 році кількість переправлень зменшилася", – додав речник МЗС Франції.

Ла-Манш залишається одним із найпопулярніших маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Великої Британії з Франції. Попри небезпеку таких переправ через сильні течії, інтенсивний рух суден і нестійкі погодні умови, тисячі людей щороку намагаються подолати протоку на малих човнах.

27 квітня французька берегова охорона врятувала понад сотню мігрантів, які подорожували на човні, що зазнав аварії під час спроби перетнути Ла-Манш.

На початку травня під час спроби перетнути Ла-Манш на невеликому човні загинули мігранти.