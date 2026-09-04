Лидер французских ультраправых дал Британии обещание по мигрантам в случае победы на выборах

Лидер французской правопопулистской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил в пятницу, 4 сентября, что если его партия придет к власти в 2027 году, то приложит усилия, чтобы мигранты больше не могли прибывать из Франции в Великобританию.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на ежегодной конференции британской популистской партии Reform UK, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Барделла заявил, что если "Национальное объединение" придет к власти, то усилит пограничный контроль, вернет мигрантов в их страны происхождения и остановит движение небольших судов, следующих в Великобританию с французского побережья.

"Я даю вам такое обещание: если французский народ доверит нам власть в 2027 году, уже через несколько месяцев, вместе с "Национальным объединением" и Марин Ле Пен, наше правительство сделает все, что в его силах, чтобы Франция больше не была воротами для нелегальной миграции в Великобританию", – заверил он.

Ранее лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж пообещал в случае победы на выборах остановить поток просителей убежища с помощью "самой масштабной военной операции в Ла-Манше со времён Второй мировой войны".

Французское правительство отреагировало на это заявлением о том, что такие действия будут "нарушением суверенитета Франции, а также нарушением морского и международного права".

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Штурм Британии" в пользу ультраправых: как кризис в Ла-Манше бьет по правительству в Лондоне.