Зеленський розповів, які питання обговорили з перемовниками Трампа і "євротрійки" у Києві

Під час перемовин у Києві за участі спецпосландців президента США та радників з нацбезпеки країн "євротрійки" йшлося не лише про потенційні параметри завершення війни, але й питання підтримки України в короткостроковій перспективі.

Як повідомляє кореспондентка "ЄвроПравди", про це повідомив президент України Володимир Зеленський після завершення зустрічей.

Зеленський розповів, що загалом 6 вересня відбулося три раунди перемовин і всі вони були "дуже предметними".

Президент пожартував, що присутність Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Києві "спрацювала краще за системи Patriot" і висловив побажання, щоб вони приїздили частіше, щоб у пересічних українців була можливість "трішки пожити" без російських обстрілів.

"Про Patriot можна іноді жартувати, але тим не менш, ми розуміємо, що це дуже актуальне питання, для нас дуже важливе… Якщо війна буде продовжуватись взимку – а поки так виглядає – ми дуже розраховуємо на "зимовий пакет", який я сьогодні детально проговорював зі Стівом, Джаредом, з нашими європейськими партнерами", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Київ розраховує на ППО, енергетичну підтримку та можливості використання американського скрапленого природного газу.

"Актуальним залишається територіальне питання… Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але ми мали можливість і проговорювали. Залишуся при своїй думці, що такі складні питання вирішуються тільки на рівні лідерів" – сказав Зеленський.

За його словами, говорили також про гарантії безпеки, економічні гарантії, відбудову і "план процвітання" для України.

"Ми розуміємо, якою має бути наша армія, яка повинна бути сильною – і це для нас головні гарантії безпеки. Для всього цього потрібен ресурс. І ви це прекрасно розумієте, ми всі це розуміємо. Тому гарантії повинні бути сильніми, чіткими", – зазначив президент.

Нагадаємо, спецпосланці президента США прибули до Києва потягом 6 вересня та зустрілись з президентом України на Софіївській площі. Після екскурсії всередину собору вони вирушили на перемовини, які мали проходити у кілька етапів – за участі також радників з нацбпезпеки країн "євротрійки".

У підході до преси після першого раунду перемовин Кушнер заявив про рішучі наміри Трампа покласти край війні.

Напередодні, 5 вересня, спецпосланці були на переговорах у Москві. Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін заявив їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.