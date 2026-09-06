Путін розказав команді Трампа про успіхи армії РФ і потребу усунути "першопричини" війни

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що глава Кремля Владімір Путін на переговорах з посланцями президента США в суботу розповів їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними".

Як пише "Європейська правда", про деталі перемовин у Кремлі повідомили російське агентство "Интерфакс", агентство Reuters і видання Axios.

На переговорах, що тривали понад три години, Путін надав Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру "чіткі та вичерпні оцінки ситуації" на полі бою, заявив Ушаков.

"Зокрема, відзначено реальні успіхи російської армії у просуванні в зоні бойових дій, висловлено впевненість у досягненні поставлених цілей і, звичайно, підкреслено необхідність усунення всіх першопричин конфлікту", – сказав він журналістам у суботу за підсумками бесіди.

За словами помічника правителя РФ, американські представники "сформулювали цілу низку міркувань щодо можливих шляхів врегулювання".

Посадовець Білого дому повідомив Reuters, що переговори були "суттєвими", і що наступні кроки будуть оголошені найближчими тижнями.

За даними Axios, Джин Ланге, відповідальний за санкції у Міністерстві фінансів США, приєднався до поїздки Віткоффа та Кушнера. Він брав участь у підготовчій зустрічі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, але не був присутній на зустрічі з Путіним. Участь Ланге свідчить про те, що санкції США проти Росії були частиною обговорень, підкреслює видання.

Посадовець Білого дому заявив, що до Віткоффа, Кушнера та Путіна на зустрічі приєдналися "посадовці Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів". "Сторони обговорили суттєві плани щодо наступних кроків, які будуть оголошені найближчими тижнями, і з нетерпінням чекають на такі ж продуктивні зустрічі завтра в Україні", – цитує американського посадовця Axios.

Після переговорів з Путіним Віткофф і Кушнер мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в неділю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у суботу провів розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Він зазначив, що з моменту цієї розмови Україна готова утримуватись від ударів по столиці РФ та розраховує, що росіяни не битимуть по Києву.

Речник Кремля повідомив у суботу, що Путін наказав не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Віткофф та Кушнер везуть в Москву і Київ "пропозицію щодо завершення війни".