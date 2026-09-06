Кушнер у Києві заявив про рішучі наміри Трампа покласти край війні

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер у Києві заявив, що Дональд Трамп прагне досягнути завершення російсько-української війни, а також довготривалого миру.

Про це він сказав у заявах для ЗМІ після першого раунду перемовин, пише кореспондентка "Європейської правди".

Кушнер, який відвідує Київ зі Стівом Віткоффом, заявив, що американський президент Дональд Трамп просив передати вітання народу України.

"Він справді хотів, щоб ми передали: він розуміє, що це дуже, дуже складна й комплексна проблема. Але це проблема, яку справді варто вирішити – не просто для того, щоб зупинити нинішню війну, а для того, щоб створити правильні умови та домовленості для довготривалого й стійкого миру", – сказав він.

За словами спецпосланця Трампа, мова йде про мир, який "дозволить Україні використати ту неймовірну мужність, винахідливість і силу, які вона демонструвала протягом останніх років війни, щоб розбудувати себе як велику державу – таку, якою вона має повний потенціал стати".

"Президент Трамп справді хотів би цього. Багато політиків лякаються складних проблем. Президент Трамп завжди каже: чим складнішою є проблема, тим більше якщо вона варта того, щоб її вирішити, ти маєш віддати цьому всі свої сили", – заявив Кушнер.

Тому, за його словами, Трамп "дуже рішуче налаштований покласти край цій війні, припинити загибель людей, принести полегшення сім’ям".

Як відомо, спецпосланці президента США прибули до Києва потягом 6 вересня та зустрілись з президентом України на Софіївській площі. Після екскурсії всередину собору вони вирушили на перемовини, які пройдуть у кілька етапів – за участі також радників з нацбпезпеки країн "євротрійки"; два з них на цей час завершилися.

Напередодні, 5 вересня, спецпосланці були на переговорах у Москві. Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін заявив їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.