У німецькій Тюрингії саморозпускається фракція партії "подруги Путіна"

У німецькій федеральній землі Тюрингія депутати, які вийшли зі складу партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (АСВ), заснували нову партію під назвою Thüringen.Gerecht (з нім. – "Тюрингія.Справедливість").

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Фракцію АСВ у парламенті федеральної землі розпустять. А для нової фракції колишні члени АСВ у терміновому порядку заснували нову партію Thüringen.Gerecht на чолі з віцепрем’єркою Катєю Вольф.

"Для нової фракції потрібна нова партія", – сказала Вольф.

Нова фракція, яку планується заснувати цієї середи, ймовірно, матиме назву нової партії, заявили представники колишньої фракції АСВ. Партія має стати опорою нової фракції в парламенті Тюрингії.

Альянс Сари Вагенкнехт – ліва популістська партія, яку заснувала політикиня Сара Вагенкнехт. За проросійські погляди її часто називають "подругою Путіна". До фракції АСВ, яка поки що існує, наразі входять дванадцять депутатів, з яких, однак, після виходу з партії минулого тижня лише двоє залишаються членами партії, що дала назву фракції. Тому правовий статус фракції АСВ, яка поки що існує, вважається непевним.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 вересня, стало відомо, що через конфлікт у лавах лівих популістів АСВ у німецькій Тюрингії десять депутатів хочуть вийти з політсили, серед них – троє земельних міністрів.

Також головний кандидат Альянсу Сари Вагенкнехт на виборах у землі Саксонія-Ангальт Томас Шульце оголосив, що нова фракція його партії у земельному парламенті вдасться до кроку, який допоможе представнику "Альтернативи для Німеччини" стати прем’єр-міністром.