У Тюрингії 10 депутатів партії "подруги Путіна" хочуть вийти з її лав, серед них міністри

Через конфлікт у лавах лівих популістів BSW (Альянс Сари Вагенкнехт) у німецькій Тюрингії десять депутатів хочуть вийти з політсили, серед них – троє земельних міністрів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Десять депутатів BSW у земельному парламенті Тюрингії збираються залишити лави політсили.

За даними ЗМІ, серед них троє місцевих міністрів – фінансів, цифрових питань та довкілля. Земельний лідер BSW Гернот Зюсмут також залишив посаду.

Після виходу з фракції і партії трьох депутатів раніше цього тижня, зараз у парламентській фракції політсили залишається 12 депутатів.

Лідерка фракції Зігрід Гупах оголосила, що поки вони продовжать роботу в земельному парламенті у такому складі і "залишаються відданими коаліції". Земельний прем’єр Тюрингії Маріо Войгт від ХДС також оголосив, що коаліція поки зберігається і продовжить роботу.

Відставки загострили вже існуючий конфлікт між тюринзьким осередком BSW та партією на федеральному рівні. Сара Вагенкнехт заявила, що BSW не заважатиме лідеру ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у Саксонії-Ангальт обійняти посаду земельного прем’єра, на яку він найімовірніше зможе претендувати за результатами місцевих виборів, а очільниця тюринзького осередку BSW Катя Вольф виступила категорично проти підігрування ультраправим.

BSW має намір, у разі отримання місць у парламенті німецької землі Саксонія-Ангальт, спільно з партією "Альтернатива для Німеччини" спочатку ухвалити резолюцію проти німецької допомоги Україні.