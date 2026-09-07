В немецкой федеральной земле Тюрингия депутаты, вышедшие из состава партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (АСВ), основали новую партию под названием Thüringen.Gerecht (с нем. – "Тюрингия.Справедливость").

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Фракцию АСВ в парламенте федеральной земли распускают. А для новой фракции бывшие члены АСВ в срочном порядке основали новую партию Thüringen.Gerecht во главе с вице-премьером Катей Вольф.

"Для новой фракции нужна новая партия", – сказала Вольф.

Новая фракция, которую планируется основать в эту среду, вероятно, будет носить название новой партии, заявили представители бывшей фракции АСВ. Партия должна стать опорой новой фракции в парламенте Тюрингии.

Альянс Сары Вагенкнехт – левая популистская партия, основанная политиком Сарой Вагенкнехт. За пророссийские взгляды её часто называют "подругой Путина". В состав фракции АСВ, которая пока существует, в настоящее время входят двенадцать депутатов, из которых, однако, после выхода из партии на прошлой неделе лишь двое остаются членами партии, давшей название фракции. Поэтому правовой статус фракции АСВ, которая пока существует, считается неопределенным.

Напомним, в пятницу, 4 сентября, стало известно, что из-за конфликта в рядах левых популистов АСВ в немецкой Тюрингии десять депутатов хотят выйти из политической силы, среди них – трое земельных министров.

Также главный кандидат Альянса Сары Вагенкнехт на выборах в земле Саксония-Ангальт Томас Шульце объявил, что новая фракция его партии в земельном парламенте совершит шаг, который поможет представителю "Альтернативы для Германии" стать премьер-министром.