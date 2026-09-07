Як ультраправі перемогли на сході Німеччині та чи сформують вони свій уряд

Правопопулістська та проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") здобула безпрецедентну перемогу на виборах до парламенту землі Саксонія-Ангальт на сході Німеччини, що пройшли 6 вересня.

Сильного удару зазнали християнські демократи кацнлера Фрідріха Мерца, які безперервно очолювали уряд землі з 2002 року. І це удар також безпосередньо по самому канцлеру, який обіцяв удвічі скоротити підтримку "АдН".

Абсолютну більшість ультраправі не отримали, але створення коаліції без прем’єра від "АдН" виглядає малореальним.

Про електоральний землетрус на сході Німеччини і виклик для канцлера Мерца читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христина Бондарєва Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини. Далі – стислий її виклад.

Саксонія-Ангальт – невелика земля на сході Німеччини, з населенням лише трохи більше 2 мільйонів людей. Понад 20 років уряди тут стабільно очолював Християнсько-демократичний союз, змінювалися лише його менші коаліційні партнери.

Проте 6 вересня "АдН" наблизилася до того, щоб перервати цю політичну тяглість, здобувши рекордний для себе результат на земельних виборах.

Головний кандидат від "АдН" Ульріх Зігмунд, що претендує на посаду прем’єра, заявив, що ультраправі "зробили історію в цій країні".

"Нам потрібен політичний поворот. Результат говорить сам за себе", – тріумфував політик.

Загалом до парламенту Саксонії-Ангальт пройшли шість партій.

"Ліві" втратили частину підтримки, отримавши 8,6% голосів проти 11% у 2021 році. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), навпаки, практично повторює свій попередній результат: 9,3% проти 8,4% п’ять років тому. "Зелені" набирали 8,3%, трохи покращивши цифри минулих виборів.

Ліворадикальний Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) отримав 5,3%. Із лише п’ятьма мандатами тепер саме політична сила, заснована одіозною "подругою Путіна" Вагенкнехт, зіграє вирішальну роль у тому, хто стане прем’єром.

Улітку Сара Вагенкнехт – яка хоч і пішла з посади лідерки, але продовжує впливати на партійний курс, – натякала, що АСВ може утриматись у голосуванні за Зігмунда.

І тоді у третьому турі кандидат від "АдН" виграє та зможе сформувати уряд меншості.

Проте прихід до влади "АдН" завдяки лівопопулістам – не єдиний можливий сценарій.

Якщо прем’єра не вдасться обрати, у землі відбудуться дострокові вибори. Жорсткого терміну, до якого земельний парламент має обрати нового прем’єра, немає. Це означає, що Свен Шульце може залишатися на посаді виконувача обов’язків прем’єр-міністра ще кілька місяців.

Натомість "АдН" вважає, що дострокові вибори будуть лише їм на користь.

Через поразку в Саксонії-Ангальт у ХДС неминуче розпочнеться дискусія про політичний курс партії та канцлера.

Поразка в Саксонії-Ангальт дедалі гучніше ставить під питання здатність Мерца зупинити зростання "АдН", а відтак розхитує його політичне майбутнє. Німецька преса у понеділок вранці рясніє заголовками про "особисте приниження" для Мерца і міркування про те, що канцлер не підходить для цієї посади за нинішніх обставин. Спільний наратив у впливових німецьких медіа полягає у тому, що відповідальним за поразку (та за рекордний результат "АдН") є особисто канцлер, і починають лунати навіть заклики про його відставку.

Один із головних висновків виборів у Саксонії-Ангальт: виборців у Німеччині дедалі менше відлякує явно правоекстремістська партія.

В Україні зростання "АдН" викликає небезпідставні побоювання.

Ця партія відкрито виступає за нормалізацію відносин з державою-агресором, відновлення імпорту російських енергоносіїв та зменшення збройної і фінансової підтримки Києва.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.