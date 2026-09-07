Как ультраправые победили на востоке Германии и смогут ли сформировать свое правительство

Правопопулистская и пророссийская партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") одержала беспрецедентную победу на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт на востоке Германии, которые прошли 6 сентября.

Сильный удар получили христианские демократы канцлера Фридриха Мерца, которые непрерывно возглавляли правительство земли с 2002 года. И это удар также непосредственно по самому канцлеру, который обещал вдвое сократить поддержку "АдГ".

Абсолютного большинства ультраправые не получили, но создание коалиции без премьера от "АдГ" выглядит маловероятным.

Об электоральном землетрясении на востоке Германии и вызове для канцлера Мерца читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Ультраправые идут к власти. Почему победа "АдГ" на востоке бьет по правительству всей Германии. Далее – краткое изложение статьи.

Саксония-Анхальт – небольшая земля на востоке Германии с населением чуть более 2 миллионов человек. Более 20 лет правительства здесь стабильно возглавлял Христианско-демократический союз, менялись лишь его меньшие коалиционные партнеры.

Однако 6 сентября "АдГ" приблизилась к тому, чтобы прервать эту политическую преемственность, показав рекордный для себя результат на земельных выборах.

Главный кандидат от "АдГ" Ульрих Зигмунд, претендующий на пост премьера, заявил, что ультраправые "сделали историю в этой стране".

"Нам нужен политический поворот. Результат говорит сам за себя", – торжествовал политик.

Всего в парламент Саксонии-Анхальт прошли шесть партий.

"Левые" потеряли часть поддержки, набрав 8,6% голосов против 11% в 2021 году. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), напротив, практически повторила свой предыдущий результат: 9,3% против 8,4% пять лет назад. "Зелёные" набрали 8,3%, немного улучшив показатели прошлых выборов.

Леворадикальный Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) получил 5,3%. Имея всего пять мандатов, теперь именно эта политическая сила, основанная одиозной "подругой Путина" Вагенкнехт, сыграет решающую роль в том, кто станет премьером.

Летом Сара Вагенкнехт – которая, хотя и ушла с поста лидера, но продолжает влиять на партийный курс, – намекнула, что АСВ может воздержаться при голосовании за Зигмунда.

И тогда в третьем туре кандидат от "АдГ" победит и сможет сформировать правительство меньшинства.

Однако приход к власти "АдГ" благодаря левопопулистам – не единственный возможный сценарий.

Если премьера не удастся избрать, в земле состоятся досрочные выборы. Жесткого срока, до которого земельный парламент должен избрать нового премьера, нет. Это означает, что Свен Шульце может оставаться на посту исполняющего обязанности премьер-министра еще несколько месяцев.

В свою очередь, "АдГ" считает, что досрочные выборы пойдут только им на пользу.

Из-за поражения в Саксонии-Анхальт в ХДС неизбежно начнётся дискуссия о политическом курсе партии и канцлера.

Поражение в Саксонии-Анхальт всё громче ставит под сомнение способность Мерца остановить рост "АдГ", а значит, подрывает его политическое будущее. Немецкая пресса в понедельник утром пестрит заголовками о "личном унижении" для Мерца и рассуждениями о том, что канцлер не подходит для этой должности в нынешних обстоятельствах. Общий нарратив во влиятельных немецких СМИ заключается в том, что ответственным за поражение (и за рекордный результат "АдГ") является лично канцлер, и начинают раздаваться даже призывы к его отставке.

Один из главных выводов выборов в Саксонии-Анхальт: избирателей в Германии всё меньше отпугивает явно правоэкстремистская партия.

В Украине рост "АдГ" вызывает небезосновательные опасения.

Эта партия открыто выступает за нормализацию отношений с государством-агрессором, возобновление импорта российских энергоносителей и сокращение вооруженной и финансовой поддержки Киева.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Ультраправые идут к власти. Почему победа "АдГ" на востоке бьет по правительству всей Германии.