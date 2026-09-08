Міністр: без нових боргів Німеччина не зможе себе захистити

Німеччина не може захистити себе без залучення нових боргів, заявив у вівторок, 8 вересня, міністр фінансів Ларс Клінгбайль.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Німеччина збільшує видатки на оборону та безпеку на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа на союзників по НАТО. А також – у зв’язку з попередженнями влади про зростання кіберзагроз та гібридних загроз з боку таких країн, як Росія та Іран.

У липні уряд Німеччини схвалив перший проєкт бюджету, збільшивши інвестиції та видатки на оборону. Загалом з 2027 по 2030 рік Німеччина планує залучити позики на загальну суму 838,2 млрд євро.

Хоч у німецькому суспільстві поширене несприйняття кредитів, пише Reuters, Клінгбайль виступив на захист збільшення інвестицій саме в оборонну сферу.

"Ми інвестуємо в наше майбутнє, ми інвестуємо в нашу безпеку, ми створюємо свободу, щоб і завтра залишатися здатними діяти", – сказав Клінгбайль.

Загальний обсяг інвестицій зросте до 117,5 млрд євро у 2027 році порівняно з 78,9 млрд євро у 2025 році за попереднього уряду. Цього вдасться досягти завдяки інфраструктурному фонду обсягом 500 млрд євро та пом’якшенню правил запозичення коштів на потреби оборони.

Нагадаємо, Німеччина на "Рамштайні" оголосила про передачу Україні ракет PAC-2 з арсеналів Бундесверу.

Також Німеччина профінансувала нову партію енергетичного обладнання на понад 640 тисяч євро для Дніпропетровської області.