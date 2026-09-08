Німеччина профінансувала партію енергетичного обладнання для однієї з областей України

Німеччина профінансувала нову партію енергетичного обладнання на понад 640 тисяч євро для Дніпропетровської області.

Про це повідомило Міністерство енергетики у соцмережі Х у вівторок, 8 вересня, пише "Європейська правда ".

У Міненерго повідомили, що Німеччина через Фонд енергетичної підтримки України профінансувала нову партію енергетичного обладнання на суму 640780 євро для Дніпропетровської області.

Зазначається, що до партії увійшли триполюсні розподільні пристрої в металевому корпусі та блок управління.

"Це обладнання допоможе енергетикам безпечно керувати потоками електроенергії, ізолювати пошкоджені ділянки мережі та швидше відновлювати електропостачання після російських атак", – пояснили у відомстві.

7 вересня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО на рівні постійних представників, під час якого українська сторона передала союзникам перелік пріоритетних і нагальних потреб у засобах ППО та ПРО.

8 вересня стало відомо, що Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів (116 млн євро) на пакет засобів протиповітряної оборони для України напередодні зими, що включає ракети до Patriot.