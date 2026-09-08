Министр: без новых долгов Германия не сможет себя защитить

Германия не может защитить себя без привлечения новых долгов, заявил во вторник, 8 сентября, министр финансов Ларс Клингбайль.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Германия увеличивает расходы на оборону и безопасность на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа на союзников по НАТО. А также – в связи с предупреждениями властей о росте киберугроз и гибридных угроз со стороны таких стран, как Россия и Иран.

В июле правительство Германии одобрило первый проект бюджета, увеличив инвестиции и расходы на оборону. В целом с 2027 по 2030 год Германия планирует привлечь займы на общую сумму 838,2 млрд евро.

Хотя в немецком обществе широко распространено неприятие кредитов, пишет Reuters, Клингбайль выступил в защиту увеличения инвестиций именно в оборонную сферу.

"Мы инвестируем в наше будущее, мы инвестируем в нашу безопасность, мы создаем свободу, чтобы и завтра оставаться способными действовать", – сказал Клингбайль.

Общий объем инвестиций вырастет до 117,5 млрд евро в 2027 году по сравнению с 78,9 млрд евро в 2025 году при предыдущем правительстве. Этого удастся достичь благодаря инфраструктурному фонду объемом 500 млрд евро и смягчению правил заимствования средств на нужды обороны.

Напомним, Германия на "Рамштайне" объявила о передаче Украине ракет PAC-2 из арсеналов Бундесвера.

Также Германия профинансировала новую партию энергетического оборудования на сумму более 640 тысяч евро для Днепропетровской области.