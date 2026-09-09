У Молдові приземлився літак з України

Літак Ан-32 "Антонов" у вівторок, 8 вересня, пролетів над молдовським містом Бельці на висоті близько 1350 метрів.

Про це повідомляє молдовський портал NewsMaker, пише "Європейська правда".

Управління цивільної авіації Молдови уточнило, що рейс за маршрутом Чернівці – Меркулешти був здійснений з усіма необхідними дозволами та погодженнями, відповідно до чинних процедур.

Політ узгодили, зокрема, через Міністерство закордонних справ, а план польоту був затверджений, кажуть в управлінні. У польотній документації було вказано: "Державна служба України з надзвичайних ситуацій".

Літак приземлився в Міжнародному аеропорту "Меркулешти" об 11:35 за місцевим часом. Нагадаємо, український повітряний простір залишається закритим для цивільної авіації з першого дня російського повномасштабного вторгнення.

Аеропорт Меркулешти розташований у північно-східній частині Молдови, приблизно за 30 км від кордону з Україною. Це військово-повітряна база, яка належить Повітряним силам Молдови.

Зокрема, там базуються літаки Міг-29, які Україна просила в Молдови на початку повномасштабного вторгнення. У Молдові тоді відмовилися передати літаки, бо вважали, що РФ вважатиме це порушенням принципу нейтральності. Більше про це читайте у статті: Санкції по-молдовськи: чим допомагає та що не хоче робити Кишинів у часи агресії РФ