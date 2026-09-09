В Молдове приземлился самолет из Украины

Самолет Ан-32 "Антонов" во вторник, 8 сентября, пролетел над молдовским городом Бельцы на высоте около 1350 метров.

Об этом сообщает молдовский портал NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Управление гражданской авиации Молдовы уточнило, что рейс по маршруту Черновцы – Меркулешты был осуществлен со всеми необходимыми разрешениями и согласованиями в соответствии с действующими процедурами.

Полет был согласован, в частности, через Министерство иностранных дел, а план полета был утвержден, сообщают в управлении. В летной документации было указано: "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям".

Самолет приземлился в международном аэропорту "Меркулешты" в 11:35 по местному времени.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой. Также 8 сентября румынский аэропорт приостановил работу из-за воздушной тревоги в связи с появлением российского "Шахеда" на территории Молдовы.