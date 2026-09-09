Іспанія пережила найспекотніше літо в історії спостережень

Іспанія у 2026 році пережила найспекотніше літо за всю історію метеорологічних спостережень; на материковій частині країни та Балеарських островах зафіксували 61 день спекотної погоди.

Про це повідомила в середу, 9 вересня, національна метеорологічна служба AEMET, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, попередній рекорд становив 41 день і був встановлений у 2022 році.

Середня температура влітку 2026 року склала 24,5°C, що на 0,3°C вище за попередній рекорд, встановлений торік. Також цей показник на 2,4°C перевищив середню температуру за базовий період 1991–2020 років.

Упродовж літа материкову Іспанію та Балеарські острови накрили чотири хвилі спеки, одна з них тривала шість днів на початку вересня. Таким чином, надзвичайно високі температури спостерігалися приблизно дві третини літа.

Найінтенсивніша хвиля спеки припала на липень і тривала майже весь місяць. Вона охопила 37 провінцій, а температурна аномалія сягнула 3,9°C. Липнева та серпнева хвилі спеки тривали відповідно 23 і 24 дні – це одні з найтриваліших показників щонайменше з 1975 року.

Окрема п’ятиденна хвиля спеки в серпні охопила Канарські острови. Вереснева спека зачепила 16 провінцій і стала вже п’ятою хвилею спеки, зафіксованою в цьому місяці за всю історію спостережень.

За даними AEMET, незвично теплі умови спостерігалися ще наприкінці травня, коли в багатьох районах температура відповідала типовим липневим показникам. Спека продовжилася і у вересні, вже після завершення календарного літа.

ЗМІ писали, що згідно з аналізом, цьогорічне надзвичайно спекотне літо обійдеться економіці ЄС у 180 млрд євро – це еквівалентно приблизно 1% ВВП та дорівнює всьому зростанню, яке, за прогнозами, мав продемонструвати блок у 2026 році.

За даними моніторингового центру ЄС з питань глобального потепління, цього року Західна Європа пережила найспекотніші червень-липень за всю історію спостережень, оскільки кліматичні зміни спричиняють історичне літо, позначене спекою, посухою та лісовими пожежами в усьому регіоні.