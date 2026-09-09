Испания пережила самое жаркое лето за историю наблюдений

В 2026 году Испания пережила самое жаркое лето за всю историю метеорологических наблюдений; на материковой части страны и на Балеарских островах был зафиксирован 61 день жаркой погоды.

Об этом сообщила в среду, 9 сентября, национальная метеорологическая служба AEMET, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, предыдущий рекорд составлял 41 день и был установлен в 2022 году.

Средняя температура летом 2026 года составила 24,5°C, что на 0,3°C выше предыдущего рекорда, установленного в прошлом году. Также этот показатель на 2,4°C превысил среднюю температуру за базовый период 1991–2020 годов.

В течение лета материковую Испанию и Балеарские острова охватили четыре волны жары, одна из которых длилась шесть дней в начале сентября. Таким образом, чрезвычайно высокие температуры наблюдались примерно две трети лета.

Самая интенсивная волна жары пришлась на июль и длилась почти весь месяц. Она охватила 37 провинций, а температурная аномалия достигла 3,9°C. Июльская и августовская волны жары длились соответственно 23 и 24 дня – это одни из самых длительных показателей как минимум с 1975 года.

Отдельная пятидневная волна жары в августе охватила Канарские острова. Сентябрьская жара затронула 16 провинций и стала уже пятой волной жары, зафиксированной в этом месяце за всю историю наблюдений.

По данным AEMET, необычно тёплая погода наблюдалась ещё в конце мая, когда во многих районах температура соответствовала типичным июльским показателям. Жара продолжилась и в сентябре, уже после окончания календарного лета.

СМИ писали, что, согласно анализу, чрезвычайно жаркое лето этого года обойдётся экономике ЕС в 180 млрд евро – это эквивалентно примерно 1% ВВП и равно всему росту, который, по прогнозам, должен был продемонстрировать блок в 2026 году.

По данным мониторингового центра ЕС по вопросам глобального потепления, в этом году Западная Европа пережила самые жаркие июнь-июль за всю историю наблюдений, поскольку климатические изменения привели к историческому лету, отмеченному жарой, засухой и лесными пожарами во всем регионе.