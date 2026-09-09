Зеленский и премьер Норвегии провели встречу с производителями оружия по поводу "Фрейи"

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре встретились с руководителями оборонных компаний стран-партнеров.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, главной темой стала антибаллистическая программа "Фрея", "которая способна обеспечить Европе интегрированную защиту от воздушных угроз благодаря совместным усилиям Украины, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании".

"Совместно с руководством FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo мы согласовали, что конкретно должны сделать лидеры и правительственные чиновники на своем уровне, а производители и разработчики – на своем. Рассчитываем на первые практические результаты", – добавил украинский президент.

Накануне Зеленский напомнил, что сейчас ведется работа над антибаллистической программой "Фрея", и выразил надежду, что американцы эту программу поддерживают.

Ранее он высказал мнение, что существует возможность проведения трехстороннего раунда переговоров между США, Украиной и Россией, хотя решение по этому вопросу еще не принято.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чём шла речь на мирных переговорах в Киеве.