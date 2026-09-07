Зеленський допустив новий раунд тристоронніх переговорів із США та Росією

Президент Володимир Зеленський вважає, що існує можливість проведення тристороннього раунду переговорів між США, Україною та Росією, хоча рішення щодо цього ще не ухвалене.

Про це він сказав у інтерв’ю Axios, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що Україна хоче використати вересень і жовтень для відновлення дипломатичного процесу, і запропонував Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, яка відбудеться наприкінці цього місяця, як можливе місце для подальших переговорів між США та Україною.

Він зазначив, що також існує можливість проведення чергового тристороннього раунду переговорів між США, Україною та Росією, хоча рішення щодо цього ще не ухвалене.

"У нас є вересень і жовтень, щоб знайти будь-який спосіб для діалогу. Без діалогу… ми не матимемо [жодного] результату. Я думаю, що президент Трамп зможе знайти спосіб, щоб [по-справжньому] розпочати переговорний процес ще до настання холодної зими", – сказав український президент.

Водночас він наголосив: Україні потрібно залишатися військово сильною протягом усього дипломатичного процесу, а також акцентував, що Київ наразі перебуває в кращому становищі на полі бою, ніж раніше, попри нестачу засобів протиповітряної оборони та постійні російські атаки дронами й ракетами.

Він також закликав США запровадити додаткові санкції проти Росії, назвавши їх ключовим важелем впливу в будь-яких переговорах.

"Путін потребує грошей. Путін хоче грошей, щоб продовжувати війну", – додав Зеленський.

У цьому ж інтерв’ю він сказав, що отримав від перемовників американського лідера Дональда Трампа послання: "росіяни готові до переговорів".

Варто зазначити, що "ЄвроПравді" повідомило джерело в Єлисейському палаці, що Путін буде готовий до нового старту перемовного процесу про мир в Україні після завершення парламентських виборів у Росії 18-20 вересня.

Як писали, національні радники з питань безпеки з Франції, Німеччини та Британії – Емманюель Бонн, Гюнтер Зауттер і Джонатан Пауелл – після перемовин в Києві зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером домовилися протягом наступних тижнів, разом з українськими колегами, готувати умови, з якими вони будуть виходити на подальші переговори з Росією.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві