СМИ: США не пригласили ключевых союзников на встречу, посвященную будущему НАТО

Некоторые европейские страны-члены НАТО, которые тратят больше всего средств на оборону и являются союзниками США, не были приглашены на встречу под эгидой Пентагона, посвященную обсуждению вопросов будущего Альянса.

Об этом стало известно Politico от осведомленных дипломатов, пишет "Европейская правда".

По словам шестерых дипломатов, запланированная на этот месяц встреча в Польше, которую возглавляет заместитель министра обороны США Элбридж Колби, по сути представляет собой рабочую группу, посвященную будущему НАТО.

Однако многие страны, не получившие приглашение на заседание, – в частности Великобритания, Франция и страны Балтии – тратят значительные средства на оборону и играют ключевую роль в Альянсе. Дипломаты из этих стран не понимают, почему их игнорируют в Пентагоне.

Эти страны задаются вопросом, не проявляет ли администрация США предвзятость, что может ещё больше расколоть НАТО, которое и без того борется с растущей российской агрессией и истощающимися запасами вооружения.

"Мы делаем всё, что от нас требуют. Мы пытаемся понять, каковы критерии и какова цель этих встреч. Нам пока не сообщили многого", – сказал представитель одной из исключенных стран-союзниц.

Politico сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа разработала список "непослушных и послушных" союзников по НАТО, поскольку Вашингтон ищет способы наказать страны, которые отказались поддержать его войну против Ирана.

Как известно, Министерство обороны США продолжает готовить пересмотр американского военного присутствия в Европе, который должен быть готов к 6 ноября.

Агентство Reuters сообщало об американском опроснике, направленном союзникам для проведения этого обзора. Он охватывает вопросы, варьирующиеся от расходов на оборону до стратегии, закупок и поддержки приоритетов внешней политики США.