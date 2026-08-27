Reuters: США підготують перегляд своєї військової присутності в Європі до 6 листопада

Перегляд Пентагоном розгортання американських військ у Європі, який планується завершити до 6 листопада, створить щонайменше чотири варіанти дій для міністра оборони США Піта Гегсета.

Про це йдеться в документі, з яким ознайомилась агенція Reuters, пише "Європейська правда".

Союзники США по НАТО стурбовані тим, що шестимісячний перегляд, оголошений Вашингтоном у червні, призведе до масштабних скорочень приблизно 80 тисяч американських військових по всій Європі та "покарає" країни, які, на думку президента Дональда Трампа, не підтримали американсько-ізраїльську війну проти Ірану.

За словами високопосадовця Пентагону, США планують розробити цілий спектр детально описаних варіантів щодо своєї присутності в Європі, що підкреслює серйозність цього процесу.

"Ми хочемо мати можливість обговорити всі за і проти різних рівнів або розподілу сил", – сказав він у коментарі Reuters.

Однак незрозуміло, чи переконають ці деталі європейських чиновників, які скептично ставляться до процесу перегляду та в приватному порядку кажуть, що стурбовані тим, що рішення Вашингтона майже прийнято.

Очікується, що заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі обговорить ці варіанти з послами НАТО у четвер у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Представник Пентагону заявив, що адміністрація Дональда Трампа чітко дала зрозуміти, що США переходять до "надання критично важливої, але більш обмеженої підтримки, причому провідну роль відіграють союзники".

"Президент Трамп також цілком справедливо і явно розчарований поведінкою деяких союзників протягом останніх місяців. Тож, очевидно, існує принаймні певний сигнал про необхідність варіантів, які б передбачали (скорочення) чисельності наших військ у Європі", – сказав представник Міністерства оборони США на умовах анонімності.

Він зазначив, що мета перегляду полягає в тому, щоб "забезпечити спектр варіантів – від поточного стану до будь-якого іншого".

Ключовим у плані Вашингтона є так зване технічне завдання. Крім того, що США вимагатимуть від союзників надійних прав на доступ, розміщення військових баз та проліт над територією країн-членів НАТО (так званих прав ABO), воно також охоплює космічну та кіберсферу, а також "розвідувальні архітектури та інфраструктуру, що забезпечують глобальну проєкцію сили США", йдеться в документі.

Пентагон розширив визначення ABO, щоб гарантувати, що США враховуватимуть усі види підтримки, яку надають союзники по НАТО. Технічне завдання також стосується інших критеріїв оцінки союзників і, судячи з усього, відповідає попереднім заявам американських посадовців.

У документі зазначено, що Пентагон намагатиметься визначити, чи мають союзники реалістичний план виконання своїх зобов’язань щодо видатків на Альянс та усунення прогалин у кризових силах – відомих як Модель сил НАТО – після того, як на початку цього року було оголошено про скорочення з боку США.

Агентство Reuters повідомляло про американський опитувальник, надісланий союзникам для проведення цього огляду. Він охоплює питання, що варіюються від видатків на оборону до стратегії, закупівель та підтримки пріоритетів зовнішньої політики США.

"Чи наклала країна якісь обмеження на доступ, розміщення та проліт над територією (ABO) США? Якщо так, то чому? Чи готова вона зменшити або скасувати такі обмеження?" – запитують США в опитувальнику.

"Чи виступала країна публічно проти нормативних актів або інших заходів, спрямованих на перешкоджання або обмеження трансатлантичної оборонно-промислової співпраці? Якщо так, то як? Якщо ні, чи готова вона це зробити?" – йшлося в іншому запитанні.

Відповіді від союзників мають бути надані до п’ятниці.

Згідно з документом, всі варіанти перегляду військової присутності США будуть обговорюватися на брифінгу у Пентагоні, який має відбутися до 18 вересня, за участі головнокомандувача сил США в Європі.

Нагадаємо, 28 липня Міноборони США офіційно розпочало шестимісячний перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення військ на континенті.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки, про що розповідала у статті: НАТО версії 3.0. Як Європа владнала конфлікт зі США та чи втримає Україна увагу Альянсу.